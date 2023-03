Feuerwehr Neuss

FW-NE: Gefahrstoffaustritt in Industriebetrieb | Reinigungsflüssigkeit läuft in Kanalisation

Neuss (ots)

Am 03.03.2023 wurde die Feuerwehr um 2:33 Uhr nach Holzheim gerufen, dort war es in einem Produktionsbetrieb auf dem Kreitzweg zu einem Stoffaustritt gekommen. Die ausgetretene Flüssigkeit lief über den Gehweg in die Kanalisation, dabei entwickelten sich sichtbar unklare Dämpfe.

Nachdem die Einsatzkräfte Kontakt zu Firmenangehörigen hatten, stellt sich heraus, dass es sich um verdünnte Natronlauge handelt, die in der Lebensmittelherstellung zur Reinigung eingesetzt wird. Aufgrund eines Defektes wurde diese nicht wie vorgesehen in Behälter gepumpt, sondern lief über und trat aus.

Durch die niedrige Außentemperatur kam es zu einer beträchtlichen Dampfentwicklung, da die Reinigungsflüssigkeit warm war. Die Einsatzkräfte verdünnten die Flüssigkeit mit Wasser, gleichzeitig wurden die Untere Wasserbehörde und die Kläranlage über den Eintritt einer größeren Menge basischer Flüssigkeit in die Kanalisation informiert.

Die Feuerwehr war mit rund 40 Einsatzkräften vor Ort, der Einsatz konnte nach einer Stunde beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell