Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Bergisch Gladbach - Unbekannte entwenden Baumaschinen und Werkzeug aus Kastenwagen

Bergisch Gladbach (ots)

Am Dienstag (04.10.) gegen 07:40 Uhr stellte der Eigentümer eines Renault Masters, welcher in einer Grundstückseinfahrt an der Gierather Straße geparkt war, einen Einbruch in sein Fahrzeug fest. Nach eigenen Angaben hatte er das Fahrzeug am Vorabend (03.10.) gegen 19:30 Uhr noch mit Werkzeug beladen.

Bislang unbekannte Täter haben offenbar das Schloss der Hecktür derart beschädigt, dass die Tür geöffnet werden konnte. Aus dem Fahrzeuginneren wurden nach ersten Erkenntnissen Handkreissägen, Stichsägen, Akkuschrauber, Flex und Edelstahlschrauben im Wert eines mittleren vierstelligen Bereichs entwendet. Der entstandene Sachschaden am Türschloss dürfte sich auf einen unteren dreistelligen Wert belaufen.

Die Polizei nahm eine Strafanzeige wegen besonders schweren Falles des Diebstahls auf. Hinweise zu der Tat werden bei der Polizei unter der Rufnummer 02202 205-0 entgegen genommen. (th)

