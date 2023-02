Feuerwehr Neuss

FW-NE: Kellerbrand sorgt für zweistündigen Einsatz | Keine Verletzten

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Gegen 12:00 Uhr wurde die Feuerwehr Neuss am heutigen Dienstag, den 21.02.2023, auf die Herzogstraße in Neuss-Grimlinghausen alarmiert. Dort meldete eine Anruferin, dass Rauch aus dem Kellerbereich in das Treppenhaus sowie weitere Teile des Gebäudes aufsteigt.

Noch vor Eintreffen der ersten Kräfte wurde das Haus durch die Anruferin komplett geräumt. Die ersteintreffenden Einsatzkräfte konnten daher nach kurzer Befragung der Beteiligten direkt zur Brandbekämpfung in den Keller vorgehen und fanden dort einen ausgedehnten Kellerbrand vor. Das in den Keller vorgehende Team wurde durch ein weiteres Team unterstützt, das in den oberen Geschossen Türen schloss und den Rauch so kontrolliert durch eine im Dachbereich geschaffene Öffnung ableitete.

Nach rund einer Stunde war das Feuer unter Kontrolle. Die Nachlöscharbeiten zogen sich noch eine weitere Stunde. Zwischenzeitlich musste der Strom auf der Herzogstraße abgeschaltet werden, da Versorgungsleitungen im Keller durch das Feuer komplett zerstört wurden. Nach etwa einer halben Stunde konnte der Strom wieder zugeschaltet werden, nachdem der Energieversorger manuell den Hausanschluss im Keller gekappt hatte.

Während der Einsatzdauer wurde auf der Hauptwache durch Kräfte der freiwilligen Feuerwehr eine Wachbereitschaft gestellt. Nach etwa zwei Stunden konnten alle eingesetzten Kräfte einrücken, die Einsatzstelle wurde an den Eigentümer übergeben.

Noch auf der Rückfahrt wurde die Besatzung eines Löschfahrzeuges Zeuge eines Verkehrsunfalls und sicherte die Einsatzstelle ab. Ein Wohnwagen hatte sich auf der Kölner Straße in Höhe der Erftbrücke von seiner Anhängerkupplung gelöst und war gegen einen Baum geprallt, verletzt wurde niemand.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell