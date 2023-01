Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck-St. Gertrud

Unbekannte beschädigen zahlreiche Kraftfahrzeuge - Polizei sucht Zeugen

Lübeck (ots)

Sowohl in der Nacht zum Silvestertag als auch in der Nacht zum heutigen Freitag (06.01.) beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere Fahrzeuge im Lübecker Stadtteil St. Gertrud. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen.

Nach bisherigem Kenntnisstand ereigneten sich die ersten Vorfälle in der Nacht vom 30. auf den 31.12.2022. Unbekannte zerkratzten mindestens bei zehn PKW die Scheiben sowie in drei weiteren Fällen den Fahrzeuglack. Alle Fahrzeuge parkten in der Bülowstraße. Der Sachschaden wird auf 9.000 Euro geschätzt.

In den frühen Morgenstunden des heutigen Freitags wurden bei der Polizei vier weitere Sachbeschädigungen angezeigt. Diesmal vergingen sich die Täter an den ordnungsgemäß abgestellten PKW der Rudolf-Groth-Straße. Der Lack wurde offensichtlich unter Zuhilfenahme eines spitzen Gegenstandes beschädigt. Der entstandene Schaden bewegt sich derzeit ebenfalls im oberen vierstelligen Bereich.

Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen des 3. Polizeireviers wegen des Verdachts der Sachbeschädigungen. In diesem Zusammenhang werden Zeugen gesucht, die in den genannten Nächten verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Rufnummer 0451-131 6345 oder per E-Mail an luebeck.prev03@polizei.landsh.de entgegengenommen.

