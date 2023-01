Lübeck (ots) - Am Mittwochabend (04.01.2023) kam es in der Strandstraße in Niendorf an der Ostsee zu einem Unfall zwischen einem Radfahrer und einem PKW. Der Radfahrer war alkoholisiert vor das Auto gefahren und davon erfasst worden. Er verletzte sich dabei leicht, musste aber nicht in ein Krankenhaus. Gegen 19:10 Uhr befuhr eine 48-jährige Scharbeutzerin mit ihrem ...

mehr