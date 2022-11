PD Rheingau-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-RTK: Einbrecher in Idstein +++ Einbrecher machen in Taunusstein Beute +++ Mit Alkohol gegen Baum gesteuert

Bad Schwalbach (ots)

1. Einbrecher in Idstein,

Idstein, Johann-Georg-Hagelgans-Weg,

17.11.2022, 15:10 Uhr - 18:10 Uhr,

(mas) Unbekannte brachen am Donnerstagnachmittag in ein Einfamilienhaus im Johann-Georg-Hagelgans-Weg in Idstein ein und machten Beute. Die Täter konnten sich im Zeitraum zwischen 15:10 Uhr und 18:10 Uhr Zutritt zum Gebäude verschaffen und Wertsachen in einer Höhe von mehreren Tausend Euro entwenden. Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06124/7078 - 0 an die zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler zu wenden.

2. Einbrecher machen in Taunusstein Beute,

Taunusstein, Schillerstraße,

17.11.2022, 18:45 Uhr - 23:20 Uhr,

(mas) Am Abend des 17.11.2022 konnten noch unbekannte Täter Beute in der Schillerstraße in Taunusstein machen. Die Unbekannten verschafften sich im Zeitraum von 18:45 Uhr und 23:20 Uhr über ein Terrassenfenster Zugang zu dem Einfamilienhaus. Im Inneren konnten sie nach intensiver Suche Wertsachen in noch unbekannter Höhe stehlen. In diesem Zusammenhang verhielt sich eine unbekannte Person gegenüber einem Zeugen auffällig. Es soll sich hierbei um einen 20-30 Jahre alten Mann handeln, welcher circa 170 cm groß und dessen Statur sportlich war. Er hatte dunkle kurze Haare und breites Gesicht. Gegenüber einem Beobachter gab er an, von einem Bäcker zu sein und nach Kunden für Brötchen und Brot zu suchen. Ob die Person im Zusammenhang mit der Tat steht ist unter anderem Gegenstand der Ermittlungen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06124/7078-0 entgegen.

3. Mit Alkohol gegen Baum gesteuert,

Idstein, B417,

18.11.2022, 00:20 Uhr,

(mas) In der Nacht zu Freitag kam eine 36-Jährige mit ihrem Fahrzeug bei Idstein von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Die Dame befuhr mit ihrem Fiat die B417 aus Limburg kommend in Richtung Wiesbaden. In der letzten Kurve vor der Hühnerkiche kam sie ins Schleudern und geriet in den angrenzenden Wald, wo sie mit einem Baum kollidierte. Durch herbeieilende Erst-Helfer konnte die verletzte Frau aus ihrem Fahrzeug befreit und den verständigten Rettungskräften übergeben werden. Aufgrund ihrer Verletzungen musste die Frau in ein Krankenhaus verbracht werden, wo neben der vorrangigen medizinischen Versorgung, auch eine Blutentnahme im Rahmen eines eingeleiteten Strafverfahrens stattfand. Die 36-Jährige roch für alle Beteiligten deutlich wahrnehmbar nach Alkohol.

4. Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizeidirektion Rheingau-Taunus für die kommende Woche:

Freitag: B417, Gem. Hünstetten

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

