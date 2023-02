Feuerwehr Neuss

FW-NE: Verkehrsunfall im Kreuz Neuss-West | Eine Person eingeklemmt | Anspruchsvolle Rettungsmaßnahmen

Am gestrigen Abend, den 16.02.2022, wurde die Feuerwehr um 22:16 Uhr zu einem Verkehrsunfall gerufen. Ein PKW war auf der Autobahn 57 in einer Ausfahrt von der Fahrbahn abgekommen und frontal gegen eine Leitplanke geprallt. Der Fahrer wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und konnte sich nicht selbst befreien.

Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Alleinunfall, bei dem der PKW des Fahrers unter der Leitplanke eingeklemmt wurde. Die Rettung gestaltete sich kompliziert, es wurde die gesamte Bandbreite der hydraulischen Rettungsgeräte sowie eine Seilwinde eingesetzt, um den Fahrer aus seinem Fahrzeug zu befreien.

Die Rettungsarbeiten dauerten insgesamt etwa eine Stunde. Der Fahrer wurde bei dem Unfall schwer verletzt und wurde in ein nahe gelegenes Krankenhaus transportiert. Der ebenso beim Unfall im Fahrzeug befindliche Hund wurde durch die Wucht des Aufpralls ebenfalls schwer verletzt und durch die Feuerwehr in eine Tierklinik nach Mönchengladbach gebracht.

Gegen 1 Uhr wurde die Einsatzstelle an die Autobahnpolizei übergeben, die die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen hat. Während der Einsatzmaßnahmen waren mehrere Auf- und Abfahrten im Kreuz Neuss-West gesperrt. Die Auswirkungen auf den Verkehr hielten sich wegen der fortgeschrittenen Uhrzeit in Grenzen. Im Einsatz waren zwei Löschzüge, die nach etwa drei Stunden Ihren Einsatz beenden konnten.

