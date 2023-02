Feuerwehr Neuss

FW-NE: Fahrzeugbrand in Tiefgarage | Keine Personen verletzt

Neuss (ots)

In einer Tiefgarage eines Wohnhauses auf der Benzstraße kam es in der Nacht zum Samstag, den 11.02. zu einem ausgedehnten Fahrzeugbrand. Die Feuerwehr wurde um 01:05 Uhr mit der Meldung "ausgelöster Heimrauchmelder" alarmiert, vor Ort stellte sich aber schnell heraus, dass der Brand in der Tiefgarage war, aus deren Zufahrt dichter Rauch drang.

Erkundungen zeigten, dass der Treppenraum des Wohnhauses rauchfrei war, daher mussten die Bewohner ihre Wohnungen nicht verlassen. Mehrere Teams unter Atemschutz gingen zur Brandbekämpfung in die Tiefgarage und fanden einen Pkw in Vollbrand vor. Der Pkw wurde abgelöscht, zusätzlich wurde Löschschaum eingesetzt um die immer wieder auflodernden Flammen endgültig zu bekämpfen. Anschließend wurde der Rauch mit Lüftern aus der Tiefgarage geblasen. Der Einsatz war nach etwa zwei Stunden beendet. Verletzt wurde niemand.

An der Einsatzstelle waren 30 Einsatzkräfte, auf der Hauptwache wurde eine Wachbereitschaft hergestellt. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell