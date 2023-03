Feuerwehr Neuss

FW-NE: Brand in einem Gewerbebetrieb | Rauchentwicklung im Hafen

Bild-Infos

Download

Neuss (ots)

Am heutigen Mittwochmorgen um 08:55 Uhr brach ein Feuer in einer Produktionsanlage eines Gewerbebetriebs an der Königsberger Straße im Neusser Hafen aus. Die alarmierten Kräfte konnten bereits ab der Feuerwache am Hammfelddamm "auf Sicht" fahren und bestätigten die Feuermeldung. Da allerdings bereits durch das Meldebild des Anrufers ein hoher Kräfteansatz alarmiert wurde, konnte auf eine Alarmstufenerhöhung auf der Anfahrt verzichtet werden.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand ein Teil einer Produktionsanlage für Gummiteile in Vollbrand, es drang dichter Rauch aus der Anlage. Initial wurden durch zwei Teams unter Atemschutz zwei Strahlrohre vorgenommen, die den Brand schnell unter Kontrolle brachten. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte eine weitere Ausbreitung verhindert werden. Im weiteren Verlauf wurde Löschschaum eingesetzt, um auch letzte Brandnester zu ersticken.

Die Rauchentwicklung war weithin sichtbar, auch eine Geruchsbelästigung war im Hafen sowie in Teilen der Innenstadt wahrzunehmen. Es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung. Glücklicherweise wurden bei dem Vorfall keine Personen verletzt. Die genaue Ursache des Feuers ist bisher nicht bekannt.

Die Einsatzstelle wurde nach etwa 90 Minuten an den Betreiber übergeben. Eingesetzt wurden insgesamt drei Löschzüge und etwa 20 Einsatzkräfte.

Original-Content von: Feuerwehr Neuss, übermittelt durch news aktuell