BPOLI-WEIL: Nicht zustehenden Ausweis vorgezeigt

Weil am Rhein (ots)

Mit einer nicht zustehenden Identitätskarte versuchte ein 46-Jähriger nach Deutschland einzureisen. Bei der Kontrolle durch die Bundespolizei fiel der Täuschungsversuch auf.

Kräfte der Bundespolizei kontrollierten in der Nacht auf Freitag (17.02.23), im Rahmen der verstärkten Binnengrenzfahndung, einen aus Italien kommenden Fernbus am Grenzübergang Weil am Rhein - Autobahn. Dabei legte ein 46-Jähriger eine belgische Identitätskarte vor. Im Rahmen des Abgleichs zwischen Person und Ausweis stellten die Einsatzkräfte Abweichungen fest. Im Verlauf der weiteren Maßnahmen konnte der Mann als syrischer Staatsangehöriger identifiziert werden. Gegen den 46-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die missbräuchlich verwendete Identitätskarte wurde sichergestellt. Aufgrund eines Asylgesuchs wurde der Mann anschließend an die Landeserstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

