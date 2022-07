PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizei Main-Taunus 17.07.2022

Hofheim (ots)

Eschborn - Räuberische Erpressung

Bereits am 15.07.2022, um 22:40 Uhr, kam es in Eschborn, im Arboretum am "Rinderkarussell", zu einer räuberischen Erpressung zum Nachteil einer 15-jährigen Jugendlichen aus Kolumbien. Die Geschädigte hielt sich mit zwei Begleitpersonen an dem Karussell auf und wurde dort von zwei unbekannten männlichen Jugendlichen angesprochen. Der Geschädigten wurde dann ein Taser vorgehalten und sie wurde zur Herausgabe ihrer mitgeführten Wertgegenstände aufgefordert. Der Taser wurde dabei, um der Forderung Nachdruck zu geben, auch mehrfach aktiviert. Anschließend wurde der Taser der Geschädigten an den Arm gedrückt, jedoch nicht aktiviert. Beide Täter ließen dann von der Geschädigten ab und flüchteten in unbekannte Richtung. Zu einer Übergabe der Wertgegenstände kam es nicht. Ein Täter wird beschrieben als ca. 17 Jahre alt, ca. 190 cm groß, dunkelblonde gelockte Haare, blaue Augen, bekleidet mit einem grauen Pullover und schwarzer Hose. Der zweite Täter wird beschrieben als etwa 15 Jahre alt, ca. 170 cm groß, blaue Augen, sprach mit Akzent. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Flörsheim-Hochheim-Hofheim - Brände

Am frühen Sonntagmorgen kam es im Bereich der Polizeidirektion Main-Taunus zu zwei Bränden von Heuballen und von einem Gestrüpp. Um 00:40 Uhr brannten in Flörsheim, in der Weilbacher Straße, in der Nähe einer Lagerhalle mehrere Heuballen. Durch die alarmierte Feuerwehr wurde der Brand unter Kontrolle gebracht und die Ballen kontrolliert abgebrannt. Über die Ursache und die Höhe des Sachschadens konnten keine Angabe gemacht werden. Um 04:21 Uhr entzündete sich in Hochheim, aus unbekannter Ursache, etwa 40 qm Gestrüpp, im Bereich zwischen der Feuerwehr und der Astrid-Lindgren-Schule. Das Feuer wurde durch die Feuerwehr schnell abgelöscht. Ein Schaden ließ sich nicht feststellen. Etwa zeitgleich, um 04:46 Uhr, brannten in Hofheim, in der Kurhausstraße, bei einem Reiterhof, 30 Heuballen. Dabei wurden auch ein Anhänger und ein Container in Mitleidenschaft gezogen. Die Löscharbeiten durch die Feuerwehr dauerten bis ca. 06:15 Uhr. Bei dem Brand entstand ein Sachschaden von 3000.- Euro. Eine Ursache für den Brand konnte nicht festgestellt werden. Durch das Feuer kam es zu einer größeren Rauchentwicklung und Geruchsbelästigung.

