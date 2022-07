PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizei Main-Taunus 16.07.2022

Hofheim (ots)

Schwalbach - Diebstahl von Katalysator

Im Zeitraum vom 13. bis 15. Juli 2022 wurde im Sossenheimer Weg in Schwalbach, an einem VW Polo, durch unbekannte Täter der Katalysator aus der Auspuffanlage herausgeschnitten und entwendet. Hinweise zu den Tätern liegen nicht vor. Der gesamte Schaden beläuft sich auf ca. 500.- Euro, wobei der Sachschaden den Wert des Katalysators deutlich übersteigt. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

Schwalbach - Verkehrsunfallflucht

Im Zeitraum vom 13. Bis 15. Juli, kam es in der Berliner Straße in Schwalbach zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekanntes Fahrzeug streifte beim Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten Mercedes, B-Klasse. Der Mercedes wurde dabei an beiden Türen und dem Außenspiegel auf der Fahrerseite beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2500.- Euro. Hinweise zu dem Unfallverursacher liegen nicht vor. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 96950, oder jeder anderen Polizeidienststelle in Verbindung zu setzen.

