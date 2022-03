Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Gefährdung des Straßenverkehres in der Zweibrücker Straße

Pirmasens (ots)

Am 01.03.2022, gegen 19:05 Uhr, kam es an der Ampelkreuzung Zweibrücker Straße/ Turnstraße/ B270 zu einer Straßenverkehrsgefährdung durch einen weißen Kleinwagen mit KL- Kennzeichen. Zu diesem Zeitpunkt fuhr die 21-Jährige Geschädigte mit ihrem Auto an der grünlichtzeigenden Ampel von Fehrbach kommend in Richtung Innenstadt los. Mit in ihrem Pkw war ihre 23-Jährige Beifahrerfahrerin. Im Bereich der Kreuzungsmitte kam von rechts aus Richtung Turnstraße plötzlich ein weißer Kleinwagen mit KL-Kennzeichen auf die beiden Geschädigten zugefahren. Nach derzeitigem Ermittlungsstand konnte die 21-Jährige den Unfall mit dem weißen Kleinwagen, welcher mit überhöhter Geschwindigkeit und bei Rotlicht die Kreuzung geradeaus in Richtung B 270 passierte, nur durch eine Vollbremsung verhindern. Zu einem Personen- oder Sachschaden ist es glücklicherweise nicht gekommen. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

