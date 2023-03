Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Otterstadt - Einbruchsdiebstahl (68/2403)

Speyer (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 24.03.2023, 01:30 Uhr und 24.03.2023, 13:30 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruchsdiebstahl zum Nachteil der freiwilligen Feuerwehr in Otterstadt. Die unbekannten Täter verschafften sich auf bisher ungeklärte Weise Zutritt zum Gelände der Feuerwehr und versuchten zwei Fenster aufzuhebeln. Im Anschluss verließen die unbekannten Täter die Örtlichkeit, ohne etwas zu entwenden. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

