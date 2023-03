Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zeugen für Verkehrsunfallfluchten gesucht!

Frankenthal (Pfalz) (ots)

Im Zeitraum vom 24.03.2023, 10:30 Uhr - 15:00 Uhr, parkte die Geschädigte ihren schwarzen Hyundai auf dem Röntgenplatz in Frankenthal. Als die 72-Jährige zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie einen Schaden im Bereich des Heckstoßfängers fest. Der Schaden beläuft sich auf ca. 200EUR. Der Unfallverursacher ist bislang nicht bekannt.

Zu einer weiteren Verkehrsunfallflucht kam es am 24.03.2023, zwischen 15:00 Uhr und 15:45 Uhr auf dem Kaufland-Parkplatz in Frankenthal. Bei dem geschädigten PKW handelt es sich um einen schwarzen Audi. Durch den bislang unbekannten Unfallverursacher wurde ein Schaden am Heckstoßfänger, in Höhe von ca. 600EUR, verursacht.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell