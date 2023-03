Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Ohne Führerschein aber mit Drogen

Böhl-Iggelheim (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle eines Kleinkraftrades in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Fichtenstraße konnten bei einem 40-jährigen aus Böhl-Iggelheim drogentypische Auffälligkeiten festgestellt werden. Darüber hinaus konnte ermittelt werden, dass der Mann nicht im Besitz einer notwendigen Fahrerlaubnis für das Fahrzeug ist. Aufgrund der Auffälligkeiten wurde dem Mann einer Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Zwecks Einsichtnahme der notwendigen Fahrzeugpapiere wurde die Wohnanschrift des Mannes aufgesucht. In der Wohnung konnten dann zudem geringe Mengen an Betäubungsmittel aufgefunden und sichergestellt werden. Den Mann erwarten nun mehrere Verfahren, unter anderem wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr.

