Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruchsdiebstahl

Speyer (ots)

Im Zeitraum zwischen 22.03.2023, 18:30 Uhr bis 23.03.2023, 06:45 Uhr kam es zu einem Einbruchsdiebstahl in die Kindertagesstätte "Pusteblume" im Birkenweg in Speyer. Die Täter verschafften sich auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu den Büroräumlichkeiten. Dort wurde der Glaseinsatz einer Tür mittels Feuerlöscher eingeschlagen und die Räumlichkeiten durchwühlt. Was genau entwendet wurde bedarf der Klärung, der Sachschaden wird auf ca. 1000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich telefonisch oder per E-Mail bei der Polizei Speyer zu melden (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de).

