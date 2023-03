PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Festnahmen auf der Autobahn nach Einbruch in Hofheim +++ Einbruch in Eschborner Hort +++ Verkehrstag West - Kontrolle mit Flörsheimer Ordnungspolizei und Ordnungsamt

Hofheim (ots)

1. Zwei Männer nach Containereinbruch festgenommen, Hofheim am Taunus, Nordring, Bundesautobahn 66, Montag, 06.03.2023, 23:55 Uhr

(jn)Beamte der Autobahnpolizei haben in der zurückliegenden Nacht zwei Männer festgenommen, die zuvor zwei Baucontainer in Hofheim aufgebrochen und hochwertige Geräte entwendet haben sollen. Um kurz vor Mitternacht hatten Zeugen mehrere Täter beobachtet, die auf den Parkplatz des Baumarktes im Nordring gefahren waren und dort zwei Baucontainer gewaltsam geöffnet hatten. In dem Zusammenhang seien verschiedene Geräte aus den Containern herausgeholt und in einen Pkw verladen worden. Daraufhin flüchteten die Männer vom Tatort, konnten jedoch von der Besatzung eines Einsatzfahrzeuges der Medenbacher Autobahnpolizei auf der BAB 66 ausgemacht und im Bereich von Erbenheim angehalten und festgenommen werden. Die beiden 22 und 27 Jahre alten und polizeibekannten Fahrzeuginsassen aus Frankfurt wurden daraufhin zwecks weiterer polizeilicher Maßnahmen zur Polizeistation in Hofheim gebracht. Sowohl ihr Fahrzeug als auch das Diebesgut wurde sichergestellt. Da der Fahrer des Pkw darüber hinaus keinen gültigen Führerschein besitzt und ein Drogenvortest positiv auf gleich mehrere Substanzen reagierte, wurden gegen ihn weitere Ermittlungsverfahren eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen und der Einleitung entsprechender Verfahren, wurde das Duo wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. Schulkinderhaus von Dieben aufgesucht, Eschborn, Pestalozzistraße, Freitag, 03.03.2023, 18:30 Uhr bis Montag, 06.03.2023, 06:30 Uhr

(jn)Das vergangene Wochenende haben unbekannte Täter dafür genutzt, in das Schulkinderhaus in der Pestalozzistraße in Eschborn einzudringen und dort Beute zu machen. Aktuellen Erkenntnissen folgend drangen die Diebe zwischen Freitagabend, 18:30 Uhr und Montagmorgen, 06:30 Uhr über ein Fenster in das Gebäude ein und machten sich auf die Suche nach Beute. Letztlich flüchteten sie mit Bargeld und technischem Gerät mit einem Gesamtwert von etwa 1.000 Euro.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06196 / 2073 - 0 von der Kriminalpolizei in Sulzbach erbeten.

3. Einbrecher gehen leer aus,

Eppstein, Bremthal, An den Kirchenäckern, Samstag, 04.03.2023, 07:30 Uhr bis Montag, 06.03.2023, 16:15 Uhr

(jn)Im Eppsteiner Ortsteil Bremthal sind Kriminelle zwischen Samstagmorgen und Montagnachmittag in ein Einfamilienhaus eingebrochen. Bisher ist über entwendete Gegenstände nichts bekannt. Wie die Spuren zeigen, schlugen die Täter ein Kellerfenster des in der Straße "An den Kirchenäckern" gelegenen Wohnhauses ein und gelangten auf diesem Weg in das Objekt. Dieses durchsuchten sie in der Folge nach Diebesgut, konnten jedoch wohl keine Beute machen, so dass sie mit leeren Händen flüchteten. Was bleibt ist ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeuginnen oder Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06196 / 2073 - 0 bei der Kriminalpolizei in Sulzbach zu melden.

4. Pedelec tagsüber vor Chinon-Center entwendet, Hofheim am Taunus, Chinonplatz, Montag, 06.03.2023, 15:15 Uhr bis 15:45 Uhr

(jn)Den kurzen Zeitraum von gerade einmal 30 Minuten nutzten ein oder mehrere Fahrraddiebe gestern am helllichten Tag in Hofheim, um ein hochwertiges Zweirad zu stehlen. Um 15:15 Uhr hatte die Besitzerin ihr Velo an einem Straßenschild vor dem Haupteingang des Chinon-Centers mit einem Schloss angeschlossen. Als sie dann um 15:45 Uhr zurückkehren wollte, musste sie feststellen, dass ihr schwarz-weinrotes Pedelec des Herstellers "Cube" im Wert von etwa 3.500 Euro spurlos verschwunden war. An dem Fahrrad war zudem eine Fahrradtasche befestigt.

Hinweise zu dem Pedelec oder der Tat nimmt die Ermittlungsgruppe der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Verkehrstag West - gemeinsame Kontrollen mit Ordnungspolizei und Ordnungsamt, Flörsheim am Main, Montag, 06.03.2023, 07:30 Uhr bis 15:00 Uhr

(jn)Gemeinsam mit der Flörsheimer Ordnungspolizei und dem Flörsheimer Ordnungsamt hat die Polizei am Montag umfangreiche Kontrollen im Stadtgebiet durchgeführt und dabei leider zahlreiche Verstöße feststellen müssen. Zunächst richtete sich der Fokus in den Morgenstunden auf sogenannte "Elterntaxis" im Bereich der Paul-Maar-Schule. Dabei wurden sensibilisierende Gespräche geführt, aber auch zehn Ordnungswidrigkeiten festgestellt; unter anderem waren sechs Kinder während der Fahrt nicht ordnungsgemäß gesichert. Im Anschluss überprüften die Kräfte das Lkw-Durchfahrtsverbot im Bereich des Steinmühlenweges am Ortseingang Wicker, wobei sich diesbezüglich kein Lkw verbotswidrig verhielt. Jedoch war in einigen Fällen die Ladungssicherung mangelhaft, so dass in einem Fall sogar die Weiterfahrt eines Lkw untersagt werden musste. Im Kontext dieser Kontrolle wurde auch ein junger Mann aus Kriftel angehalten, der auf einem Roller mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen unterwegs war. Gegen ihn wurde ein entsprechendes Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Zwischen 10:00 Uhr und 15:00 Uhr kam es zu Verkehrskontrollen in der Grabenstraße, Ecke Alte Hochheimer Straße und unterhalb der Autobahnbrücke auf der B 519. Dabei wurden weitere Verstöße gegen die Gurtpflicht, gegen das Handynutzungsverbot am Steuer sowie andere Ordnungswidrigkeiten festgestellt. Auch im Rahmen der Kontrolle mehrerer Taxis wurde Mängel festgestellt. Insgesamt stellten die eng zusammenarbeitenden Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Ordnungspolizei, des Ordnungsamtes und der Flörsheimer Polizei rund 40 Verstöße im Laufe des Tages fest.

6. Vom Bremspedal abgerutscht - verletzt und hoher Schaden, Hattersheim am Main, Im Mühlenviertel, Montag, 06.03.2023, 14:48 Uhr

(jn)Ein 74-jähriger Autofahrer ist am Montagnachmittag in einem Krankenhaus behandelt worden, nachdem er zuvor mit seinem Pkw im Rahmen eines Einparkvorganges mit einem Zaun und einer Hauswand kollidiert war. Um 14:48 Uhr saß der Mann am Steuer seines Pkw und beabsichtigte, in eine Parklücke "Im Mühlenviertel" in Hattersheim einzuparken. Hierbei sei er, derzeitigen Ermittlungen zufolge, vom Bremspedal abgerutscht und in der Folge vorwärtsfahrend mit einem Zaun sowie einer Garagenwand kollidiert. Im Anschluss musste er wegen seiner Verletzungen ärztlich untersucht werden. Alleine der entstandene Sachschaden an dem Pkw beläuft sich auf etwa 10.000 Euro. Wie hoch der weitere Schaden ist, kann noch nicht gesagt werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell