PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Wohnungseinbrüche in Liederbach und Hofheim

Hofheim (ots)

1. Wohnungseinbruchdiebstahl

Samstag, 04.03.2023, 14:30 - 19:30 Uhr, 65835 Liederbach am Taunus, Am Kalkofen

Am Samstag kam es in einem Einfamilienhaus in Liederbach zu einem Tageswohnungseinbruch. Die Abwesenheit der Eigentümer ausnutzend verschaffte sich der Täter Zutritt zum rückwärtig gelegenen Garten. Hier nutzte dieser eine vor Ort befindliche Gartenleiter um mit deren Hilfe auf das Dach des Wintergartens steigen zu können. Von dort schlug der unbekannte Täter eine Fensterscheibe gewaltsam ein und öffnete anschließend das beschädigte Fenster. Aus dem Tatobjekt entwendete dieser Bargeld und Silberbesteck im Wert von einigen Hundert Euro. Derzeit liegen der Polizei noch keine Täterhinweise vor. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 2073-0 entgegen.

2. Wohnungseinbruchdiebstahl

Samstag, 04.03.2023, 19:00 Uhr - Sonntag, 05.03.2023, 01:00 Uhr, 65719 Hofheim am Taunus, Fuchsweg

Am Samstagabend kam es in Hofheim-Diedenbergen zu einem vollendeten Wohnungseinbruch. Das freistehende Einfamilienhaus wurde durch den Täter auf der Gebäuderückseite nach einer geeigneten Einstiegstelle abgesucht. Letztlich zerstörte dieser die Scheibe eines im Erdgeschoss befindliche Fensters und drang so ins Objekt ein. Hieraus entwendete der noch unbekannte Täter Bargeld im dreistelligen Bereich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises unter der (06196) 2073-0 entgegen.

3. Versuchter Wohnungseinbruch

Samstag, 04.03.2023, 65719 Hofheim am Taunus, Römerstraße

Zu einer nicht näher bestimmbaren Tatzeit kam es in Hofheim am Taunus zu einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Der unbekannte Täter verschaffte sich zunächst Zutritt zum rückwärtig gelegenen Garten. Unbeobachtet versuchte dieser daraufhin die gut gesicherte Balkontür gewaltsam aufzuhebeln. Nach mehreren erfolglosen Versuchen brach der Täter unverrichteter Dinge wieder ab und flüchtete. Es entstand Sachschaden an der angegangenen Balkontür von ca. 500,00 EUR.

