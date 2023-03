PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Versuchter PKW Diebstahl in Flörsheim +++ versuchter Einbruch in katholische Pfarrei +++ Unfallflucht in Hofheim

Hofheim (ots)

1. Versuchter PKW-Diebstahl - Flörsheim Wicker, Klingfloßstraße, Freitag, 03.03.2023, 04:37 Uhr

Am 03.03.2023 gegen 04:37 Uhr betreten zwei unbekannte Personen das Grundstück in der Klingfloßstraße in Flörsheim. Dort begeben sie sich zu einem geparkten BMW. Mittels Funkwellenverlängerer wurde versucht ein Signal zum Fahrzeug herzustellen, um dieses im Anschluss ggf. zu entwenden. Dies misslang und die Täter konnten unerkannt flüchten.

Ein Täter kann wie folgt beschrieben werden: - Männlich - Kapuzenpullover mit Aufschrift auf der Brust - Basecap - OP-Maske - Rucksack

Hinweise werden bei der Kriminalpolizei in Sulzbach, unter der Telefonnummer 06196-2073-0, entgegengenommen.

2. Versuchter Einbruch in katholisches Pfarramt - Flörsheim, Hauptstraße, Donnerstag, 02.03.2023 um 18:00 Uhr bis Freitag, 03.03.2023 um 08:30 Uhr

Zwischen Donnerstag, den 02.03.2023 um 18:00 Uhr und Freitag, den 03.03.2023 um 08:30 Uhr kam es zu einem versuchten Einbruch in das katholische Pfarramt in Flörsheim. Unbekannte hebelten an Türen und Fenster und versuchten sich so Zutritt zu verschaffen. Dies misslang, sodass die Täter unerkannt flüchteten. An den Türen und Fenstern entstand Sachschaden.

Hinweise zu dem oder den Tätern werden bei der Kriminalpolizei in Sulzbach, unter der Telefonnummer 06196-2073-0, entgegengenommen.

3. Verkehrsunfallflucht - Hofheim am Taunus, In den Jägergärten, von Freitag, 03.03.2023 um 12:00 Uhr bis Freitag, 03.03.2023 um 17:00 Uhr

Ein schwarzer Audi Avant wurde am Freitag zwischen 12:00 Uhr und 17:00 Uhr in der Straße In den Jägergärten in Hofheim beschädigt. Vermutlich hat ein Verkehrsteilnehmer beim Ein- oder Ausfahren aus einer Tiefgarageneinfahrt den Schaden an dem Fahrzeug verursacht und ist anschließend unerkannt geflüchtet. Der Audi wurde im Bereich der hinteren Heckschürze beschädigt. Der Schaden an dem Fahrzeug beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Der Regionale Verkehrsdienst hat dazu die Ermittlungen aufgenommen.

Hinweise möglicher Zeuginnen oder Zeugen nimmt der Regionale Verkehrsdienst unter der Telefonnummer 06192-2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell