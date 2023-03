PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Junge in SUV gezogen - Zeugen gesucht +++ Angebliche Handwerker bestehlen Seniorin +++ Hochwertiger Mercedes entwendet +++ Zusammenstoß bei Überholvorgang - Zwei Verletzte

Hofheim (ots)

1. Junge in SUV gezogen - Zeugen gesucht, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Königsteiner Straße, Donnerstag, 02.03.2023, 16:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagnachmittag soll ein 12-jähriger Junge in Bad Soden-Neuenhain von einem bislang unbekannten Mann in ein Fahrzeug gezogen worden sein. Laut eigenen Angaben gelang es ihm, das Fahrzeug eigenständig zu verlassen. Die Polizei sucht nun nach Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls.

Den Schilderungen des Jungen zufolge lief dieser gegen 16:00 Uhr die Königsteiner Straße in Neuenhain entlang. An einer Ampelkreuzung im Bereich Königsteiner Straße / Hauptstraße / Drei-Linden-Straße sei er plötzlich von hinten an seiner mitgeführten Sporttasche gepackt und in einen am Fahrbahnrand der Hauptstraße geparkten, dunklen SUV der Marke "Mercedes" mit dem Teilkennzeichen HG gedrängt worden. Anschließend habe der Unbekannte den Motor gestartet und sei mit dem Jungen auf der Rückbank in Richtung Königsteiner Straße gefahren. Kurz darauf habe das Fahrzeug an einer roten Ampel an der Ecke Hauptstraße / Königsteiner Straße anhalten müssen. Dies habe sich der Junge zu Nutze gemacht, die hintere rechte Fahrzeugtür geöffnet und das Fahrzeug verlassen. Anschließend sei er die Drei-Linden-Straße entlang nach Hause gelaufen. Der Vorfall wurde der Polizei erst am späten Abend gemeldet.

Der unbekannte Mann soll etwa 180 cm groß gewesen sein. Er habe braune Haare gehabt und sei mit einer schwarzen Kappe, einer schwarzen Jacke, blauen Jeans und schwarzen Sportschuhen bekleidet gewesen.

Die Ermittlungen der Kriminalpolizei, auch zur Verifizierung des Vorfalls, dauern aktuell an.

Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 bei der Kriminalpolizei zu melden.

2. Angebliche Handwerker bestehlen Seniorin, Liederbach am Taunus, Am Kalkofen, Mittwoch, 22.02.2023, 15:00 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag vergangener Woche haben als Handwerker getarnte Diebe in Liederbach ihre Dienste angeboten und dabei eine Seniorin bestohlen. Gegen 15:00 Uhr nahmen zwei Männer Kontakt zu der Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Straße "Am Kalkofen" auf und boten ihr ihre Dienste in Form von einer Dachrinnenreinigung an. Die Liederbacherin willigte ein. Im Nachgang an die nur rund 15 Minuten andauernden Reinigungsarbeiten stellte die Geschädigte fest, dass aus dem Wohnhaus Bargeld und eine EC-Karte fehlte. Die beiden Männer waren da bereits über alle Berge.

Es soll sich um zwei Männer mittleren Alters gehandelt haben, welche jeweils beige / rote Arbeitskleidung trugen und eine Leiter mit sich führten. Sie seien mit einem Lieferwagen mit Osnabrücker Kennzeichen (OS) unterwegs gewesen.

Die Kriminalpolizei der Polizeidirektion Main-Taunus nimmt Hinweise zu den Dieben unter der Telefonnummer (06192) 2073-0 entgegen.

3. Hochwertiger Mercedes entwendet, Hochheim am Main, Schillerstraße, Donnerstag, 02.03.2023, 20:15 Uhr bis Freitag, 03.03.2023, 06:15 Uhr

(ste)Unbekannte entwendeten in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in Hochheim am Main einen Mercedes C63 AMG S. Am Freitagmorgen erstattete ein Mann bei der Polizei Anzeige, da er gegen 06:15 Uhr festgestellt hatte, dass sein Fahrzeug aus seiner Garageneinfahrt in der Schillerstraße gestohlen worden war. Der 50-Jähirge gab an, dass er den weißen Mercedes im Wert von circa 50.000 Euro am Donnerstagabend um 20:15 Uhr in seiner Einfahrt abgestellt hatte. Am Freitagmorgen fehlte von diesem dann jede Spur. Zuletzt war das Fahrzeug mit den Kennzeichen "MTK-GB 315" versehen.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 zu melden.

4. Zusammenstoß bei Überholvorgang - Zwei Verletzte, Kelkheim / Hofheim, Reifenberger Straße Donnerstag, 02.03.2023, 10:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagmorgen endete ein Überholmanöver zwischen Kelkheim und Hofheim mit einem Verkehrsunfall und zwei Verletzten. Gegen 10:00 Uhr befuhren eine 42-jährige Hondafahrerin und ein 59 Jahre alter Fahrer eines Peugeot hintereinander die Reifenberger Straße von Kelkheim nach Hofheim. Der Fahrer des Peugeot beabsichtigte ersten Ermittlungen zufolge, den Honda und ein weiteres Fahrzeug zu überholen und setzte kurz vor der Einmündung Reifenberger Straße / Brunnenhof zum Überholen an. Zeitgleich beabsichtigte die Fahrerin des Honda jedoch, nach links in die Straße "Brunnenhof" abzubiegen. Als der 59-Jährige dies bemerkte, versuchte er noch abzubremsen, konnte aber einen Zusammenstoß mit dem Honda nicht mehr verhindern. Es kam zur Kollision beider Pkw, bei dem sich die Fahrerin des Honda sowie deren 89 Jahre alter Mitfahrer verletzten. Beide musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf schätzungsweise 6.000 Euro. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

5. Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

