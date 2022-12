Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Mehrere Verstöße bei Personenkontrolle

Freiburg (ots)

LKR. Lörrach - Rheinfelden - Aufgrund einer Mitteilung eines aufmerksamen Bürgers wurden am 09.12.2022 mehrere Personen in einer öffentlichen Tiefgarage in Rheinfelden kontrolliert. Es handelte sich dabei um eine siebenköpfige Gruppe Jugendlicher und junger Erwachsener im Alter von 14 bis 18 Jahren. Neben Verstößen gegen das Jugendschutzgesetz konnten bei einem 18-Jährigen Haschisch und bei einer 18-Jährigen ein Teleskopschlagstock aufgefunden werden. Gegen die Personen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. Nachdem sie ihre Hinterlassenschaften beseitigt hatten wurde ihnen ein Platzverweis ausgesprochen. Die jugendlichen Personen wurden durch Beamte des Polizeireviers Rheinfelden an ihre Eltern übergeben.

