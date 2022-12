POL-FR: Horben, Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald Forstschlepper überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Freiburg (ots) - Umkirch - Das Kleingartengelände im Gewann Linsenacker in Umkirch, Bühlweg, wurde in der Vergangenheit das Ziel von Einbrechern. So wurden bereits in der Nacht zum 06. November 2022 aus einer verschlossenen Gartenhütte Getränke und Lebensmittel im Wert von zirka 150 Euro entwendet. Des Weiteren verschafften sich die Täter in der Nacht von Freitag ...

