Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Wissen - Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort - Zeugensuche

Wissen (ots)

Die Polizei in Wissen sucht Zeugen eines Verkehrsunfalles. In der Nacht von Donnerstag auf Freitag, 18./ 19.08.2022, wurde ein in Katzwinkel in der Sandstraße abgestellter Omnibus durch ein anderes noch unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der Unfall ereignete sich zwischen 20:00 und 08:30 Uhr. An dem Bus wurde die vordere Einstiegstür erheblich beschädigt, anhand der Unfallspuren durch ein größeres Fahrzeug. Wer Hinweise zu dem Unfallverursacher geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiwache Wissen unter der Telefonnummer 02742/ 9350 oder per Mail unter pwwissen@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell