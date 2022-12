Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Sattelzug fährt gegen Betonabgrenzung - Autobahnauffahrt komplett blockiert

Freiburg (ots)

Aus hier noch nicht bekannten Gründen fuhr am Freitag, 09.12.2022, gegen 09.30 Uhr, der Fahrer eines Sattelzuges beim Auffahren auf die Autobahn A 98 gegen eine Betonabgrenzung und blockierte komplett die Auffahrt der Autobahnanschlussstelle Rheinfelden-Ost. Der Fahrer des Sattelzuges befuhr die Kreisstraße 6333 und wollte bei Minseln auf die Autobahn auffahren. In der Auffahrt fuhr er dann gegen die Betonabgrenzung, welche die Fahrbahnen teilt. Es wurde niemand verletzt. Der Sachschaden an der Sattelzugmaschine wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt. Die Autobahnmeisterei beseitigte die ausgelaufenen Betriebsstoffe. Die Bergung des Sattelzuges dauert momentan noch an (Stand 14.30 Uhr). Die Auffahrt ist immer noch gesperrt.

