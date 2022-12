Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg Handydieb geortet- Mobiltelefone aus mehreren Diebstählen entdeckt

Freiburg (ots)

Kurz nachdem einer jungen Frau in einer Freiburger Straßenbahn am Donnerstagabend, dem 08.12.202, gg. 21.10 Uhr, das Mobiltelefon entwendet wurde, bemerkte sie dies. Das Handy konnte geortet und zwei Männer auf Höhe des Pressehauses in der Lörracher Straße kontrolliert werden.

Bei Erkennen der Polizei warf eine der Personen zwei Mobiltelefone weg, welche sich als das der zuvor bestohlenen Frau und ein weiteres Mobiltelefon dessen Herkunft unklar ist, herausstellten. Ein drittes Telefon wurde bei der männlichen Person aufgefunden, die zuvor die anderen Telefone weggeschmissen hatte. Dieses Smartphone stammte aus einem ebenfalls am Donnerstagabend begangenen Handtaschendiebstahl. Bei dem 22-Jährigen, algerischer Staatsangehörigkeit, wurde eine Zimmerdurchsuchung in dessen nahegelegenen Wohnstätte durchgeführt.

Bei seinem Begleiter wurde kein Diebesgut aufgefunden.

Zwei Mobiltelefone konnten an ihre Besitzerinnen wieder ausgehändigt werden. Die Abklärungen zu dem dritten Telefon, einem I-Phone 7 in rosa, dauern an. Mögliche Geschädigte werden gebeten sich unter Tel: 0761 4906-5000, oder 0761 882-4421 zu melden.

Gegen den mutmaßlichen Handydieb sind nun Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls anhängig.

sk

