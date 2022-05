Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Weinroter BMW verursacht Verkehrsunfall und flüchtet

Kaiserslautern West, A 6 (ots)

Am 12.05.22, gegen 18:50 Uhr, fuhr ein vermutlich weinroter 3er BMW, neues Modell, an der Anschlussstelle KL-West auf die BAB 6 in Richtung Saarbrücken. Dabei wechselte der BMW unmittelbar auf den linken äußeren Fahrsteifen und übersah dabei einen Werttransport, der ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen in gleicher Richtung fuhr und stieß mit ihm zusammen. Der Kleinbus wurde durch den Zusammenstoß erheblich beschädigt. Der Unfallverursacher, dessen Fahrzeug ebenfalls beschädigt wurde, beschleunigte stark und entfernte sich unerlaubt. Ein weiterer Pkw - Fahrer verfolgte den flüchtigen BMW bis an die Anschlussstelle KL-Einsiedlerhof, konnte aber aufgrund der hohen Geschwindigkeit nicht aufschließen, so dass er das amtliche Kennzeichen des BMW nicht ablesen konnte. Bei dem unfallflüchtigen soll es sich um eine auffällige weinrote, vermutlich Sonderlackierung, handeln. Am Werttransportfahrzeug entstand Sachschaden von ca. 8000 EUR. Wer Hinweise zum unfallflüchtigen BMW machen kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Kaiserslautern, Tel.: 0631-3534-0, in Verbindung zu setzen. |PASt

Original-Content von: Polizeidirektion Kaiserslautern, übermittelt durch news aktuell