Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Umkirch - Gartenhauseinbrüche - Zeugen-/Geschädigtenaufruf

Freiburg (ots)

Umkirch - Das Kleingartengelände im Gewann Linsenacker in Umkirch, Bühlweg, wurde in der Vergangenheit das Ziel von Einbrechern. So wurden bereits in der Nacht zum 06. November 2022 aus einer verschlossenen Gartenhütte Getränke und Lebensmittel im Wert von zirka 150 Euro entwendet. Des Weiteren verschafften sich die Täter in der Nacht von Freitag auf Samstag, 02./03. Dezember 2022, widerrechtlich Zutritt in ein umzäuntes Gartengrundstück und entwendeten die gesamte Außenbeleuchtung im Wert von etwa 150 Euro. Der Polizeiposten March hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sowie weitere Geschädigte sich unter der Rufnummer 07665 934293 zu melden.

