POL-PDTR: Störung der Totenruhe

Hermeskeil (ots) - In der Nacht vom 30.04.2023 auf den 01.05.2023 kam es an einem dunkelblauen Roller MBK in der Saarstraße in Hermeskeil zur Sachbeschädigung. Durch groben Unfug in der Hexennacht wurde der Roller von Unbekannten vom Anwesen weggeschoben. Hierbei wurde das Lenkerschloss beschädigt. Zeugen, die Hinweise in diesem Zusammenhang geben können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Hermeskeil zu ...

