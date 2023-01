POL-BI: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld: Festnahme nach Tötungsdelikt

Bielefeld (ots) - MK / Bielefeld - Brackwede - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen einen beteiligten Autofahrer und Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Montag, 09.01.2023, an der Kimbernstraße. Ein 49-jähriger Bielefelder parkte zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr mit seinem schwarzen VW Passat an der Kimbernstraße. Sein Auto stand in Nähe der Kreuzung Stadtring und in Fahrtrichtung der Gotenstraße. Als ...

