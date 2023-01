Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfallflucht: Geparkter Pkw beschädigt

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Die Ermittler des Verkehrskommissariats 1 suchen einen beteiligten Autofahrer und Zeugen zu einer Verkehrsunfallflucht am Montag, 09.01.2023, an der Kimbernstraße.

Ein 49-jähriger Bielefelder parkte zwischen 12:30 Uhr und 14:00 Uhr mit seinem schwarzen VW Passat an der Kimbernstraße. Sein Auto stand in Nähe der Kreuzung Stadtring und in Fahrtrichtung der Gotenstraße. Als der 49-Jährige zu seinem Pkw zurückkehrte, entdeckte er eine Delle am hinteren linken Radkasten und Beschädigungen an der Felge. Der entstandene Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei bittet um Hinweise:

Polizeipräsidium Bielefeld / Verkehrskommissariat 1 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell