Polizei Bielefeld

POL-BI: Überfall auf Brackweder Spielhalle

Bielefeld (ots)

MK / Bielefeld - Brackwede - Am Stadtring hat ein Räuber am Dienstag, 17.01.2023, in einer Spielothek eine Angestellte bedroht und Einnahmen erbeutet.

Gegen 00:22 Uhr betrat ein Mann mit einer aufgesetzten Kapuze seiner Jacke und einem Mund-Nasen-Schutz die Spielhalle in Nähe der Einmündung der Windelsbleicher Straße. Er soll die anwesende Mitarbeiterin verbal bedroht und sie zur Herausgabe von Bargeld veranlasst haben. Nach kurzer Zeit verließ der Räuber das Gebäude. Er soll das Geld in einer Tragetasche transportiert haben und in Richtung der Windelsbleicher Straße gelaufen sein.

Die Beschreibung des tatverdächtigen Räubers:

Der Mann soll zwischen 170 cm und 175 cm groß sein und einen dunklen Teint besitzen. Seine Augenfarbe war Braun. Er trug einen schwarzen Mund-Nasen-Schutz, eine olivgrüne Winterjacke mit Kapuze und eine dunkle Hose.

Die Polizei bittet um Hinweise an:

Polizeipräsidium Bielefeld / Kriminalkommissariat 14 / 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell