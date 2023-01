Polizei Düsseldorf

POL-D: Stockum: Nach Brand in Kommunaler Unterbringungseinrichtung - Tatverdächtiger festgenommen - Ermittlungen wegen Brandstiftung eingeleitet

Siehe unsere Pressemeldung von gestern:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/13248/5428163

Wegen Brandstiftung ermittelt die Polizei Düsseldorf gegen einen 24-jährigen Iraner, der zum Tatzeitpunkt in der kommunalen Unterbringungseinrichtung an der Grünewaldstraße untergebracht war. Der vom Tatort flüchtige Mann, in dessen Zimmer der Brand entstanden war, wurde gestern Abend von Beamten der Bundespolizei am Düsseldorfer Hauptbahnhof festgenommen. Die Ermittlungen dauern an.

Bereits kurz nach der Brandentstehung hatten die Beamten erste Hinweise auf den flüchtigen 24-Jährigen. Schnell wurde nach dem Mann gefahndet. Beamte der Bundespolizei konnten ihn am Sonntagabend im Rahmen einer Personenkontrolle am Düsseldorfer Hauptbahnhof festnehmen. Der Mann ist in der Vergangenheit bereits wegen der Begehung diverser Straftaten bei der Polizei in Erscheinung getreten. Er soll nun einem Haftrichter vorgeführt werden. Die Ermittlungen dauern an.

