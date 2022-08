POL-PPRP: Motorradfahrer leichtverletzt

Ludwigshafen (ots) - Am Mittwochmorgen (24.08.2022) kam es in der Heinigstraße zu einem Auffahrunfall. Ein 41-Jähriger musste verkehrsbedingt abbremsen, was ein 43-jähriger Autofahrer übersah und auffuhr. Der 41-Jährige wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Rheinpfalz Pressestelle Lisa Braun Telefon: 0621-963-1500 E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de ...

mehr