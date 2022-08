Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Körperverletzung an Rheinpromenade

Ludwigshafen (ots)

Mittwochnacht (25.08.2022) machte gegen 01:30 Uhr ein 22-Jähriger an der Rheinpromenade auf sich aufmerksam. Der Mann hatte Verletzungen im Bereich der Hände und des Gesichts. Er geriet mit zwei unbekannten Männern in einen Streit. Daraufhin schlug ihn einer der Männer mehrfach und stieß ihn zu Boden. Bei der anschließenden Fahndung durch Polizeikräfte konnten die Männer nicht angetroffen werden. Der 22-Jährige konnte die Täter beschreiben. Einer der Täter soll ca.1,70 m groß sein, 26-27 Jahre alt, trug ein rotes T-Shirt (bedruckt) und eine schwarze, kurze Hose. Er führte ein rotes Fahrrad mit sich. Der zweite Täter soll ebenfalls ca. 1,70 m groß sein, 26-27 Jahre alt. Trug ein schwarzes T-Shirt. Die Haare waren blondiert, der Bart war schwarz und kurz geschoren. Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise zu den Tätern geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

