Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Zeugen gesucht!

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag (23.08.2022, 19:30 Uhr) bis Mittwoch (24.08.2022, 08:45 Uhr) parkte eine 28-Jährige ihren weißen Kia in der Thorwaldsenstraße auf Höhe der Hausnummer 5. Ein derzeit unbekannter Autofahrer streifte die linke Fahrzeugseite und verschwand von der Unfallörtlichkeit. Die Schadenshöhe am Auto der 28-Jährigen liegt bei ca. 1500 Euro. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet und kann Hinweise geben? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

