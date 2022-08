POL-PPRP: Versuchter Raub mit leicht verletzter Person

Neuhofen (ots) - In der Weinbietstraße geriet am Mittwoch (24.08.2022) um 15:22 Uhr ein Gebüsch in Brand. Ein 60-Jähriger nahm am angrenzenden Garagendach Bauarbeiten vor. Nachdem dieser mittels Bunsenbrenner eine Bitumenbahn verschweißte, sprang ein Funke auf das angrenzende Gebüsch über. Durch die Feuerwehr konnte der Brand gelöscht werden. Gegen den Verursacher wird nun wegen fahrlässiger Brandstiftung ermittelt. Der Sachschaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Bei ...

