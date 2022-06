POL-PPKO: Ladendiebstahl, der Dritte

Koblenz / Wiesbaden (ots) - Seit der Nacht zum Dienstag wird die 17-jährige Anna Katharina Martin aus Wiesbaden vermisst. Die 17-Jährige verließ am Montagmittag ihre Jugendeinrichtung. Sie gab an, dass sie beabsichtige, einen Bekannten in Koblenz zu besuchen. Die Jugendliche kehrte dann abends zur ausgemachten Zeit nicht wieder in die Einrichtung zurück und ist seitdem unbekannten Aufenthalts. Bisherige Maßnahmen ...

