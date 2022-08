Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

Osthessen (ots)

Verkehrsmeldungen für den Landkreis Hersfeld-Rotenburg und den Vogelsbergkreis

HEF

Verkehrsunfall mit Schwerverletztem

Bad Hersfeld. Am Dienstag (02.08.), gegen 16:20 Uhr, befuhr ein 72-jähriger Mann aus Friedewald mit einem Skoda Fabia die Hainstraße in Fahrtrichtung Eichhofstraße und beabsichtigte nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen nach links in den Hubertusweg abzubiegen. Beim Abbiegen stieß er aus noch ungeklärter Ursache mit einem in entgegengesetzter Richtung fahrenden 40-jährigen Motorradfahrer aus Rotenburg an der Fulda zusammen. Der Motorradfahrer überschlug sich und kam auf der Fahrbahn zum Liegen. Hierbei wurde der Mann aus Rotenburg schwer verletzt und musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und musste ebenfalls durch einen Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert werden. Es entstand außerdem Sachschaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Alleinunfall

Kirchheim. Am Mittwoch (03.08.), gegen 17:20 Uhr, befuhr eine 34-jährige Frau aus Spangenberg mit einem VW Polo die Bundesstraße 454 aus Richtung Niederaula kommend in Richtung Anschlussstelle Bundesautobahn 7 / Kreisstraße 32. In Höhe der Unterführung der Bundesautobahn 7 kam die Frau mit ihrem Polo aus unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die dortige Leitplanke. Es entstand Schaden in Höhe von circa 4.750 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Bad Hersfeld. Am Mittwoch (03.08.), gegen 17 Uhr, stellte ein 48-jähriger Mann aus Bebra seinen grauen BMW 420d am linken Fahrbahnrand in der Dudenstaße in einer Parkbucht ab. Als der Mann gegen 17:30 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkam, stellte er fest, dass es vorn Beschädigungen aufwies. Vermutlich ist ein bislang nicht bekannter Fahrzeugführer beim Zurücksetzen gegen den grauen BMW gestoßen und hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um seine Pflichten als Unfallbeteiligter zu kümmern. Es entstand Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter der Telefonnummer 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de.

VB

Von Fahrbahn abgekommen

Schotten. Am 31. Juli, gegen 14:30 Uhr, befuhr eine 29-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Dacia Dokker die Landesstraße von Eichelsachsen herkommend in Richtung Glashütten. Aus noch ungeklärter Ursache verlor sie dabei die Kontrolle über ihren Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Der Wagen durchfuhr anschließend den Straßengraben und prallte gegen einen Wasserdurchlass aus Beton. Die 29-Jährige und ihr 35-jähriger Beifahrer blieben glücklicherweise unverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von rund 10.000 Euro.

