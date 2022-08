Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: 35-Jähriger nach Wohnungseinbruch festgenommen - Eine weitere Person flüchtig

Fulda (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Fulda und des Polizeipräsidiums Osthessen

35-Jähriger nach Wohnungseinbruch festgenommen - Eine weitere Person flüchtig

Petersberg. Am späten Dienstagabend (02.08.) nahmen Beamte der Fuldaer Polizei einen 35-jährigen Mann fest, nachdem dieser zuvor in ein Einfamilienhaus in der Thüringer Straße im Ortsteil Margretenhaun eingebrochen war.

Gegen 23.20 Uhr informierte ein aufmerksamer Nachbar die Einsatzkräfte über einen lauten Knall und Taschenlampenlichter in dem Wohnhaus. Als die Beamten vor Ort eintrafen, waren die Räume des Gebäudes bereits durchsucht und mehrere Türen aufgehebelt worden. Eine etwa 1,80 Meter große, männliche Person mit dunkler Kleidung und dunkler Kopfbedeckung flüchtete umgehend fußläufig durch den rückwärtigen Garten des Grundstücks in unbekannte Richtung, als sie die Polizistinnen und Polizisten wahrnahm. Einen weiteren 35-jährigen Mann aus Rumänien nahmen die Polizisten noch in dem Haus widerstandslos fest. Ob bei dem Einbruch etwas entwendet wurde, ist derzeit noch nicht bekannt. Es entstand jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellten die Beamten unweit des Tatortes, in der Lindenstraße, zudem das Fahrzeug des Festgenommenen - einen schwarzen Audi mit rumänischen Kennzeichen - fest und beschlagnahmten dieses.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Fulda wurde der 35-Jährige am Mittwochnachmittag (03.08.) einem Richter am Amtsgericht in Fulda vorgeführt, welcher Untersuchungshaftbefehl erließ. Der Mann wurde anschließend in eine hessische Justizvollzugsanstalt überstellt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Fulda und der Kriminalpolizei in Fulda im Zusammenhang mit dem Verdacht des Wohnungseinbruchdiebstahls sowie der Identifizierung des zweiten flüchtigen Tatverdächtigen dauern auch weiterhin an.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu der Identität oder dem Aufenthaltsort des Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle zu wenden.

Weitere Auskünfte erteilt die Staatsanwaltschaft in Fulda.

Dr. Patrick Liesching

Staatsanwaltschaft Fulda

Sandra Hanke,

Polizeipräsidium Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell