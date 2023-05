Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Maibäume in Berglen gefällt, Unfall und Sachbeschädigung in Backnang

Berglen: Vier Maibäume gefällt

In der Nacht auf den 1. Mai wurden durch Unbekannte die Maibäume in den Teilorten Steinach, Reichenbach, Rettersburg und Öschelbronn mit einer Motorsäge gefällt. Die Überreste blockierten teilweise die Fahrbahnen und wurden durch die Polizei unter tatkräftiger Mithilfe von Anwohnern auf die Seite geräumt und abgesichert, bis sie am Morgen durch den Bauhof beseitigt wurden. Glücklicherweise entstanden außer an den Maibäumen keine weiteren Sachschäden. Dies lässt auf eine gewisse Sachkunde der bislang unbekannten Täter schließen. Durch Zeugen konnten mindestens drei Tatverdächtige beschrieben werden, die wohl mit einem Kombi unterwegs waren. Weitere Zeugenhinwiese werden an das Polizeirevier Winnenden unter 07195 6940 erbeten.

Backnang: Betrunken Unfall verursacht

Am Sonntag gegen 16:30 Uhr ereignete sich in der Annonay-Straße ein Verkehrsunfall. Ein 73-Jähriger missachtete mit seinem VW Polo in einer Rechtskurve das Rechtsfahrverbot, wodurch es zum Unfall mit dem entgegenkommenden Audi einer 75-Jährigen kam. Beide Pkw wurden so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Unfallverursacher stand erheblich unter Alkoholeinwirkung. Sein Führerschein wurde einbehalten.

Backnang: Papiercontainer angezündet

Nicht mehr als Maistreich bezeichnet werden kann ein Vorfall, der sich gegen 22:30 Uhr Im Heidewinkel in Backnang ereignet hat. Unbekannte zündeten einen Papiercontainer an, der völlig ausbrannte. Da der Container an der Hausfassade stand, wurde diese und ein Rollladen ebenfalls in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000 EUR. Zeugenhinweise werden an das Polizeirevier Backnang erbeten. Tel.: 07191 9090

