POL-AA: Ostalbkreis: Verkehrsunfall

Aalen (ots) - Obersontheim/Oberfischach - Brand in einer Montagehalle Am Freitag gegen 13:50 Uhr führte ein 47 Jahre alter Arbeiter in einer Montagehalle in der Oberfischacher Straße 58 in Oberfischach Schleifarbeiten durch. Aufgrund Funkenfluges entzündete sich an der Heizungsanlage die Matte eines Luftfilters. Der Brand konnte durch die Belegschaft selbstständig ...

mehr