Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall - Stand: 29.04.2023/13:30 Uhr - 1 Brand, 1 Körperverletzung

Aalen (ots)

Obersontheim/Oberfischach - Brand in einer Montagehalle

Am Freitag gegen 13:50 Uhr führte ein 47 Jahre alter Arbeiter in einer Montagehalle in der Oberfischacher Straße 58 in Oberfischach Schleifarbeiten durch. Aufgrund Funkenfluges entzündete sich an der Heizungsanlage die Matte eines Luftfilters. Der Brand konnte durch die Belegschaft selbstständig unter Kontrolle gebracht und abgelöscht werden. Es entstand nur geringer Sachschaden.

Schwäbisch Hall - Kunde greift Personal an

Am Freitag gegen 14:20 Uhr wollte ein stark alkoholisierter 57 Jahre alter Mann in einem Markt in der Johanniterstraße seinen Einkauf bezahlen. Aufgrund seiner starken Alkoholisierung realisierte er nicht, dass ihm sein Rückgeld durch einen Automaten ausgehändigt wurde. Als eine Bedienstete des Marktes dem Mann zu Hilfe kommen wollte, wurde sie von diesem unvermittelt angegriffen und geschlagen. Durch die alarmierte Polizei wurde der Randalieren dann aus dem Markt begleitet. Ihm wurde ein Hausverbot erteilt und er muss nun mit einer Anzeige rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell