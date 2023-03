POL-NOM: Einbruch

Northeim (ots) - Moringen, Wienbergstraße, Montag, 20.03.2023, 01.20 Uhr MORINGEN (Wol) - Cannabiskonsum eingeräumt. Am Montag um 1.20 Uhr führte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Northeim eine Verkehrskontrolle eines Pkw in der Wienbergstraße in Northeim durch. Fahrzeugführerin war eine 20-jährige Frau aus Bovenden. Bei der Kontrolle gab die Frau an, ...

mehr