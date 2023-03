Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Pkw unter Drogeneinfluss gefahren (Änderung des Tages von Sonntag auf Montag)

Northeim (ots)

Moringen, Wienbergstraße, Montag, 20.03.2023, 01.20 Uhr

MORINGEN (Wol) - Cannabiskonsum eingeräumt.

Am Montag um 1.20 Uhr führte eine Funkstreifenwagenbesatzung der Polizei Northeim eine Verkehrskontrolle eines Pkw in der Wienbergstraße in Northeim durch.

Fahrzeugführerin war eine 20-jährige Frau aus Bovenden. Bei der Kontrolle gab die Frau an, am vorherigen Freitag einen Joint konsumiert zu haben. Die Bovenderin willigte einer freiwilligen Blutprobe ein.

Da eine Beeinflussung nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde der Frau die Weiterfahrt untersagt und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter der Wirkung von berauschenden Mitteln eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell