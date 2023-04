Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Vermisster Senior in Rainau wohlbehalten gefunden

Aalen (ots)

Rainau: Vermisster Senior wieder aufgefunden

Der Vermisste 83-Jährige wurde gegen 19 Uhr in einer Kirche in seiner Heimatgemeinde wohlbehalten aufgefunden und nach einer medizinischen Untersuchung in das Seniorenheim zurück gebracht.

Ursprungsmeldung: Aalen Rainau: Senior vermisst

Ein 83 Jahre alter Mann aus Rainau wird vermisst. Der Senior wurde zuletzt am Donnerstagabend in seiner Seniorenresidenz in der Hüttlinger Straße gesehen. Nach Bekanntwerden seines Verschwindens hat die Polizei am Freitagvormittag eine Fahndung im Bereich Rainau eingeleitet. Dabei kam auch ein Polizeihubschrauber zum Einsatz. Leider verlief die Suche bisher ohne Erfolg. Der 83-Jährige könnte sich aufgrund einer Erkrankung in einer hilflosen Lage befinden.

Personenbeschreibung:

Der Mann ist circa 168 cm groß und trägt eine Halbglatze. Bekleidet ist er mit einer schwarz-rot-karierten Jacke und einer Jeans.

Ein Bild zur Fahndung finden Sie hier: https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/rainau-vermisstenfahndung/

Die Polizei bittet um Hinweise zum Aufenthaltsort des Vermissten unter Telefon 07361 580-0.

