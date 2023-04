POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Gartenhaus aufgebrochen, Schulgebäude beschmiert, Versuchter Einbruch

Aalen (ots) - Schorndorf: Polizei sucht Zeugen nach Raubdelikt in Spielhalle Am frühen Freitagmorgen gegen 0 Uhr betraten zwei maskierte Männer eine Spielhalle in der Lutherstraße. Dort forderten sie von einem 23-jährigen Mitarbeiter die Herausgabe von Bargeld. Hierfür gingen die beiden Männer ihr Opfer körperlich an und hielten ihm eine Pistole vor. Als die ...

mehr