Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Rosenmontagsumzüge verliefen ohne besondere Vorkommnisse

Wesel (ots)

Im Kreis Wesel fanden am Rosenmontag zahlreiche Karnevalsumzüge statt. In Wesel und Hamminkeln-Dingden nahmen jeweils 15000 und 3500 Personen an den Rosenmontagszügen teil. Auch in den Ortsteilen Bislich und Ginderich feierten jeweils 500 Personen den Straßenkarneval. An den Rosenmontagszügen in Alpen-Veen und Rheinberg nahmen jeweils 8000 und 15.000 Personen teil. Auch der Rosenmontagszug in Neukirchen-Vluyn, der von 15.000 Karnevalsjecken besucht wurde, fand in einer friedlichen Atmosphäre statt. Aus Sicht der Polizei verliefen die heutigen Rosenmontagszüge im Kreis Wesel friedlich und ohne besondere Vorkommnisse.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell