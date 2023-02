Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kreis Wesel - Karnevalsumzüge ohne besondere Vorkommnisse

Kreis Wesel (ots)

Aus Sicht der Polizei sind die heutigen (19.02.23) Karnevalsumzüge im Kreis Wesel ohne besondere Vorkommnisse verlaufen.

In Voerde zogen rund 30.000 Menschen durch die Innenstadt. Bis auf wenige Ausnahmen verhielten sie sich friedlich: Ein 83-jähriger Voerder wollte an der Ecke Steinstraße / Grutkamp mit seinem Auto eine Absperrung der Polizei umfahren.

Weil sich der Mann trotz intensiver Gespräche uneinsichtig und renitent zeigte, hat die Polizei seinen Führerschein beschlagnahmt. Weiter gab es in Voerde im Verlauf des Umzuges drei Anzeigen wegen Körperverletzung und insgesamt 13 Platzverweise.

Am Kinderkarnevalsumzug in Alpen und beim Umzug in Rheinberg-Orsoy nahmen jeweils rund 3.500 Menschen teil. In Xanten zogen rund 8.000 Karnevalistinnen und Karnevalisten durch die Straßen. In allen drei Fällen blieb es aus polizeilicher Sicht vollkommen friedlich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell