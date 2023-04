POL-AA: Ellwangen: Mann bei Auseinandersetzung schwer verletzt - Zeugen gesucht

Aalen (ots) - Fellbach: Pkw beschädigt Ein Vandale beschädigte am Donnerstag zwischen 07 Uhr und 17 Uhr einen geparkten BMW in der Voithstraße und verursachte an diesem Sachschaden in Höhe von etwa 500 Euro. Das Polizeirevier Fellbach nimmt Hinweise zum bislang unbekannten Täter unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen. Fellbach: Unfallflucht Etwa 2000 Euro ...

mehr